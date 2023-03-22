Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı?
Mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte, Ümmet-i Muhammed manevi bir havaya büründü. Zira Ramazan, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayıdır. Ramazan ayı içeresinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mevcuttur. Kim Allah için yemeyi, içmeyi ve şehvetini terkederse, Allah onları bunlardan daha hayırlı olan, tükenmeyen yiyecek, içecek ve ölmeyecek eşlerle mükâfatlandırır. Oruç, Rabbimiz emrettiği için tutulur. Oruç ibadeti, Ragbine olan sadakatini, teslimiyetini ve ihlasını ispat eden bir ibadettir. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini sıhhatli bir şeklide tutmak isteyenler orucu bozan şeylerin neler olduğunu da merak ediyor.
Ramazan ayı gelip, ilk orucun tutulmasıyla oruç ile ilgili sorulan sorularda arttı. Ramazan’da merak edilen sorulardan biri de rüyalanmanın orucu bozup bozmayacağı oldu. Oruçluyken rüyalanmak (ihtilam) olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet tarafından verilen yanıt.
Oruçlu iken boy abdesti almak / banyo yapmak orucu bozar mı?
- Oruçlu iken boy abdesti almak / banyo yapmak orucu bozar mı? Ağız veya burundan su yutulmadıkça yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (s.a.s.)'in Ramazanda imsaktan sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, ”Savm”, 25).
İhtilam olmak, cünüp olarak sabahlamak oruca zarar verir mi?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmadığı gibi, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak, zorunlu bir durum olmadıkça hemen boy abdesti alınmalıdır.
Cünüp iken sahur yemeği yenebilir mi, oruca niyet edilebilir mi?
Cünüp olan kimsenin elini, ağzını yıkamadan yiyip içmesi uygun görülmemiştir. Ancak elini, ağzını yıkadıktan sonra, boy abdesti almadan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur.