Mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte, Ümmet-i Muhammed manevi bir havaya büründü. Zira Ramazan, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayıdır. Ramazan ayı içeresinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mevcuttur. Kim Allah için yemeyi, içmeyi ve şehvetini terkederse, Allah onları bunlardan daha hayırlı olan, tükenmeyen yiyecek, içecek ve ölmeyecek eşlerle mükâfatlandırır. Oruç, Rabbimiz emrettiği için tutulur. Oruç ibadeti, Ragbine olan sadakatini, teslimiyetini ve ihlasını ispat eden bir ibadettir. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini sıhhatli bir şeklide tutmak isteyenler orucu bozan şeylerin neler olduğunu da merak ediyor.