DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS sınav sonuç sorgulama ekranı

YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM sonuç sayfası anbean takip ediliyor. YKS puan ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapan öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 4 Ağustos'ta üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından merak ediliyor. Bu aşamada en çok merak edilen soru "Hangi üniversiteye yerleştim?" oluyor. Peki, adayların dört gözle beklediği YKS yerleştirme ( tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenme ekranı...