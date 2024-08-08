|
Özgün

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS sınav sonuç sorgulama ekranı

DGS sonuç tarihi lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav takvimi ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da yapılmıştı. DGS sınavının ardından puan hesaplamalarına başlayan adaylar DGS sınav sonuçları sorgulama ekranına odaklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları ile birlikte tercih dönemi de başlayacak. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? DGS sonuçları erken açıklanacak mı? İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

15:15 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
DGS sonuçları
DGS sonuçları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç araştırması devam ediyor. 2024 DGS'ye katılan adaylar, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna ve tercihler ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den duyuru var mı? İşte son durum

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.



#DGS
#DGS sonuçları
#dikey geçiş sınavı
#dgs sonuç öğrenme
#ösym
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni yarısı bizden kampanyası nasıl olacak? Başvuruda süre kısıtlaması olacak mı?