Kütüphanelerde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı: “Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz”

Bakanlık, yalnızca mekânsal büyüme değil; içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli adımlar attı. Kütüphaneler artık sadece kitapla buluşulan değil, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin düzenlendiği üretim merkezleri hâline geldi. 2024 yılında 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

“Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kütüphanelerimizi sadece kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri hâline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. 2018 yılında ülke genelinde 1.162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1.301’e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik. Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz.”