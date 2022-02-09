​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.
OYNAT 00:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şırnak'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak Cizre Nuh'un Gemisi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.
Küçük öğrencilerin okuduğu duaları dinleyen Prof. Dr. Erbaş, öğrencileri tebrik ederek alkışladı.
OYNAT 01:53
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şırnak'ta hutbe okudu: Emrolunduğun gibi dosdoğru ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, hutbede, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin İslam'ı yeryüzünde bir nimet olarak tüm insanlığa tebliğ etmek üzere Allah tarafından gönderildiğini belirtti.
Müslümanların doğruluktan ayrılmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, 'Rabbimiz buyuruyor ki, 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.' Eğer dosdoğru olursak huzurlu bir toplum meydana gelir.' dedi.
HAYAT
Cuma hutbesi: Söz ve davranışlarımızda doğru olalım