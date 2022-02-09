​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinen haram olan sigarayı bırakalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şırnak'ta hutbe okudu: Emrolunduğun gibi dosdoğru ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hz. Nuh Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı. Erbaş, hutbede, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin İslam'ı yeryüzünde bir nimet olarak tüm insanlığa tebliğ etmek üzere Allah tarafından gönderildiğini belirtti.



Müslümanların doğruluktan ayrılmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, 'Rabbimiz buyuruyor ki, 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.' Eğer dosdoğru olursak huzurlu bir toplum meydana gelir.' dedi.