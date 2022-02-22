Özgün Doğalgaz Fiyatları Artacak Mı?
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Doğalgaz Fiyatları Artacak Mı?

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından doğalgaz fiyatlarındaki son durum yakından takip edilmeye başlandı. Doğalgaz fiyatları yükselecek mi? sorusu bu anlamda öne çıkan başlıklardan biri. Rusya ve Ukrayna'daki yaşanan yeni gelişmelerin ardından doğalgaz sevkiyatının seyrine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Rusya Ukrayna krizi doğalgaz fiyatlarını etkileyecek mi? Doğalgazda artış olacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz fiyatları artacak mı?
doğalgaz fiyatları

Putin'in Ukrayna'daki cumhuriyetleri tanıma kararının ardından Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesinde onay sürecini durdurma adımı geldi. Moskova'dan da gaz fiyatlarının artacağı uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği ülkeleri, doğalgaz ithal ettiği Rusya'ya yönelik yaptırımlara hazırlanırken, Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başladı.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Tüm bu belirsizlikler yaşanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz sevkiyatı ile ilgili açıklama yaptı.

Doha'daki enerji konferansına mektup gönderen Putin, Rusya'nın dünya piyasalarına kesintisiz doğalgaz sevkiyatı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

YÜZDE 6 ORANINDA YÜKSELİŞ

Brent türü ham petrol yüzde 2 oranında artışla 7 yılın en yüksek seviyesi olan 97.21 dolara çıktı. Son günlerde Rusya – Ukrayna gerginliği nedeniyle değer kazanan altının ons fiyatı Putin'in açıklamaları ile 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1911.56 dolara kadar çıktı. Doğalgaz fiyatları ise yüzde 6 oranında yükseldi.

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