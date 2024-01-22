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Duhan Kalkan kimdir?

Duhan Kalkan 1983 yılında yılında dünyaya geldi. 2018 yılında Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Aynı dönemde, AK Parti'nin Ankara'nın Elmadağ, Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde koordinatörlük görevlerini üstlenmiş ve seçimlerde başarılı sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunmuştur. 2019 yılında yerel seçimlerde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkanı seçildi.

09:32 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Duhan Kalkan kimdir?
Duhan Kalkan kimdir?

Duhan Kalkan 1983 yılında yılında doğdu. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Duhan Kalkan, 2015 yılında Gazi Üniversitesinde enerji üzerine doktorasını tamamladı.

2008 yılında devlet memuru oldu ve Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda kariyer uzmanı olarak görev yürüttü.

2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başladı.

2019 yılında yerel seçimlerde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkanı adayı gösterilen Duhan Kalkan, %60,5'lik oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmişti.



#Duhan Kalkan
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#Duhan Kalkan biyografisi
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