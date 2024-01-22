Duhan Kalkan 1983 yılında yılında doğdu. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Duhan Kalkan, 2015 yılında Gazi Üniversitesinde enerji üzerine doktorasını tamamladı.

2008 yılında devlet memuru oldu ve Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda kariyer uzmanı olarak görev yürüttü.