12 günde bitti: Muhalifler zaferi kazandı

27 KASIM

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ), Halep'in batı kırsalında geniş çaplı operasyon başlattı. Kuptan Cebel'den harekete geçen HTŞ'ye diğer gruplar da katıldı.





28 KASIM

* Rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi. Suriye'de Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.





29 KASIM

* Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi ve Halep kent merkezine girmeye başladı.





30 KASIM

* Halep Uluslararası Havalimanı, gün içinde Esed rejimi tarafından PKK'ya teslim edildi ancak akşam saatlerinde PKK/YPG ile muhalifler, havaalanının ve kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle Suriye'nin en büyük ikinci kenti kurtarılmış oldu. Aynı gün muhalifler, İdlib'in stratejik öneme sahip Maarratünnüman, Han Şeyhun ve Cercenaz ilçelerini ve Münbiç-Halep yoluyla M4 kara yolunu kontrol altına aldı.





1 ARALIK

* Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı ve Tel Rıfat’ın tamamına hakim oldu.





2-3 ARALIK

* Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Aynı gün ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Esed rejimi güçlerini ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı.





4 ARALIK

* Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama’da 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi.





5 ARALIIK

* Hama ilinde muhalifler, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.





6 ARALIK

* Suriye'de rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi. Aynı gün kent muhalif güçler Humus merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Rejim de ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG işgaline bıraktı.





7 ARALIK

* Suriye'nin güneyinde ayaklanan muhalifler de Deraa, Kuneytire ve Suveyde'de kontrolü ele geçirdi. Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı ve Humus’ta tam hakimiyet sağladı. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar, cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.





8 ARALIK

* Muhalifler sabah sabah saatlerinde başkent Şam’da kontrolü sağladı. Devlet Başkanı Esed ülkeden kaçtı. Muhalifler Deyrizor’un merkezine girmeye başladı. SMO Münbiç’e operasyon başlattı ve kentte hakimiyeti sağladı.



