13 yıl sonra ilk uçuş: Şam'dan Halep'e ilk sefer gerçekleşti

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, rejim sonrası ilk seferini ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e yapmak üzere Şam'dan havalandı. Gazetecilerle birlikte 43 kişiyi taşıyan uçak yaklaşık bir saat sonra Halep Havalimanı’na iniş yaptı. Özgür Suriye’de gerçekleştirilen ilk Şam-Halep seferinin pilotu, yaşadığı gurur ve mutluluğu, “Özgürlüğün şafağında tarihi bir uçuş yaptık” sözleri ile anlattı. Pilot, “Kabusumuz sona erdi” diyerek sevincini dile getirirken, tüm Suriye’nin bundan sonra birlik ve huzur içinde yaşayacağını umut ettiğini belirtti. Esad rejiminin devrilmesi sonrası bayraklarda yaşanan değişimle birlikte uçaklarda da yenilenme yapıldığı görüldü. Uçağın kanat ve kuyruk bölümünde bulunan üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dikkat çekti. Havalimanının yeniden açılışı, büyük ilgiyle takip edildi. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak anlık 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi. Gazetecilerle birlikte 43 kişiyi taşıyan uçak Halep Havalimanı'na vardı.