Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
1,5 milyon kişi evsiz kaldı

1,5 milyon kişi evsiz kaldı

04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze.
Gazze.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız askeri harekâtı sonucunda en az 1,5 milyon Filistinli evlerini kaybetti ve bu sayı, bölgedeki evlerin yaklaşık yüzde 80'ine denk geliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin altyapısını neredeyse tamamen yok etmesi, Gazzelilerin çoğunun geri dönecek hiçbir yeri olmayacağı anlamına geliyor. İsrail ile Hamas arasında cuma günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından, çok sayıda Filistinli bölge genelindeki evlerine geri dönüyor. Gazze'deki Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı (PNGO) direktörü Amjad el-Şava Gazze'deki yıkımın yaklaşık 60 milyon ton moloza denk geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre bu, 25 Eyfel Kulesi'nin hacmine denk geliyor. Evlerin yeniden inşası ve enkazın temizlenmesinin uzun zaman alacağını belirten El-Şava, yardım operasyonları ve Filistin halkının ihtiyaçlarına yönelik insani müdahalenin şu anda daha öncelikli olduğunu vurguladı.



#Gazze
#Filistin
#Soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak: İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi detayları