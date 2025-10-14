1,5 milyon kişi evsiz kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin altyapısını neredeyse tamamen yok etmesi, Gazzelilerin çoğunun geri dönecek hiçbir yeri olmayacağı anlamına geliyor. İsrail ile Hamas arasında cuma günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından, çok sayıda Filistinli bölge genelindeki evlerine geri dönüyor. Gazze'deki Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı (PNGO) direktörü Amjad el-Şava Gazze'deki yıkımın yaklaşık 60 milyon ton moloza denk geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre bu, 25 Eyfel Kulesi'nin hacmine denk geliyor. Evlerin yeniden inşası ve enkazın temizlenmesinin uzun zaman alacağını belirten El-Şava, yardım operasyonları ve Filistin halkının ihtiyaçlarına yönelik insani müdahalenin şu anda daha öncelikli olduğunu vurguladı.