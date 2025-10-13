Dünya Gazze için direniyor

Siyonist İsrail’in iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü soykırım 9 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasıyla ara verilmiş olsa da küresel kamuoyu işgalci gücün hesap vermesini istiyor. Filistin ile dayanışmayı göstermek ve İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma dikkat çekmek amacıyla başta Avrupa başkentleri olmak üzere dünyanın farklı şehirlerinde çeşitli eylemler düzenlendi. Gazze’deki durumun 7 Ekim’de başlamadığına vurgu yapan eylemciler, İsrail’in Filistin’i işgali onlarca yıldır sürdüğünü ve Filistin’in özgür olana

dek eylemlere devam edeceklerini söyledi.

15 KEZ EYLEM DÜZENLEDİLER

Hollanda'da Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı, Maastricht şehrinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar ve gazeteciler için ülkenin en eski kilisesi Sint Servaas Bazilikası önünde anma etkinliği gerçekleştirdi. Meydanda, öldürülen çocuklara ve gazetecilere dikkat çekmek amacıyla İsrail'in saldırılarında öldürülen basın mensuplarının fotoğrafları ve isimleri sergilendi. Binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı. Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adları ve yaşları tek tek okundu. Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı. Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfının yöneticisi Esther van der Most, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 15. kez ve gazeteciler için ikinci kez anma töreni düzenlediklerini dile getirdi.

FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK EYLEM

Gazze'deki durumun 7 Ekim'de başlamadığını belirten van der Most, "Şu anda (Gazze'de) bir ateşkes var. Bu çok gerekliydi. Gazze'ye gıda girmesi gerekiyor ama İsrail'in Filistin'i işgali onlarca yıldır sürüyor ve Filistin halkına karşı gerçekten çok fazla haksızlık yapıldı. Bu durmalı. Dolayısıyla işgal sona ermeden asla adalet gelmeyecek" diye konuştu. Van der Most, bombardımanların durmasının "barış ya da adalet" anlamına gelmediğini vurgulayarak ne tür bir anlaşma olursa olsun, Filistin'in işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermeden asla adaletin gelmeyeceğini ifade etti. Van der Mos, bu nedenle Filistin tamamen özgür olana kadar eylem yapmaya devam edeceklerini aktardı. İnsanların ayakkabıları ve gazetecilerin fotoğraflarını gördüklerinde Gazze'de olanları idrak ettiğini kaydeden van der Most, "Hiçbir savaşta bu kadar gazeteci ölmemişti. Bir insan olarak onların hikayelerini anlatma ve diğer gazetecilerin işlerini güvenle yapabilmeleri için mücadele etme sorumluluğu hissediyorum" dedi.

GASPEDİLEN TOPRAKTA BARIŞ OLMAZ

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkat çekmek ve ülkede Filistin’i destekleyenlere yönelik baskıyı protesto etmek için binlerce kişi, şehrin merkezindeki Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Berlin’in merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, zalim İsrail'e destek vermesinden dolayı Alman hükümetine tepki gösterdi. Göstericiler, "Terörist İsrail", "Gaspedilen toprakta barış olmaz" ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı. Eylemde üzerinde “Hepimiz terörist miyiz?”, “Sessizliğiniz suçtur”, “Almanya hala İsrail’e silah sağlıyor”, "Gazze kazanıyor” ve "Soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis bazı göstericileri gözaltına alırken sert müdahalede bulundu. Eyleme yaklaşık 60 bin kişinin katıldı.

HAMAS FİLİSTİNLİLERDİR

İsveç’te çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla harekete geçen eylemciler, Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda toplandı. Eylemciler, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırılarını kınadı. Eyleme katılan İsveçli aktivist Anita Salven, Gazze ve Batı Şeria'da süregelen acımasız soykırım yüzünden eyleme katıldığını belirterek Gazze'de iki eşit gücün savaşmadığına vurgu yaptı. Salven, bunun bir savaş olmadığını, iki eşit gücün olduğunu iddia etmek tamamen saçma olduğunu kaydederek “Aksine, bu bir soykırımdır. Silahsız, yiyeceksiz, susuz insanlar, bu bombalara ve mermilere maruz kalıyor. Bu o kadar korkunç bir şey ki, hissedilen şeyi tarif etmek bile mümkün değil. Sivillerin açlıktan ve susuzluktan ölmesi korkunçtur. Bu o kadar acımasız ki, bu gerçekten tarif bile edilemez. Ama kesinlikle savaş değil. Hamas'a karşı bile bir savaş değil ve dahası Hamas, Filistinlilerdir. Kendi topraklarını her türlü araçla savunma hakları var" değerlendirmesini yaptı.

İSVİÇRE POLİSİ’NDEN TAZYİKLİ SU SALDIRISI

İsviçre'nin başkenti Bern'de Filistin’e destek eylemi düzenlendi. Gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katılırken şehir merkezinde Federal Parlamento binasına yürüyüşe geçtiği sırada polis protestoculara müdahale etti. Federal Parlamento binasının bulunduğu alanı kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelleyen polis, kalabalığın bir kısmını ablukaya aldı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Sonrasında göstericiler, şehir merkezindeki tren istasyonunu kapatmak istedi. Geniş “güvenlik” önlemi alan polis, burada bulunan yüzlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Avustralya

İSRAİL’LE NORMALLEŞME OLMASIN

Avustralya’da da Filistin’e destek protestosu gerçekleşti. Avustralya'daki Filistin Eylemi grubu, Filistinli halkı destekleyen 27 şehir ve kasabada pazar günü gösteriler gerçekleşti. Sidney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde eyleme katılanlar, Gazze'de işlediği katliamlar için İsrail'e karşı yaptırım talep etti. Göstericiler ayrıca Avustralya hükümetini İsrail ile her türlü iş birliğini durdurmaya ve kendisine silah ihracatını durdurmaya çağırdı. Binlerce Endonezyalı da Gazze'deki ateşkesi kutlamak için başkent Cakarta'nın merkezinde toplandı. Göstericiler İsrail ile siyasi, ticari veya spor normalleşmeye yönelik her türlü girişimin reddedilmesini gerektiğini söyledi.







