Dünya 16 eyaletten Trumpa karşı dava
AMERİKA

16 eyalet Trump'a karşı dava açtı

16 eyaletten Trump'a karşı dava

ABD’nin Kaliforniya eyalet Başsavcısı Xavier Becerra, Trump yönetiminin aldığı acil durum kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 16 eyalette yürütmenin durdurulması için dava açıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA IHA
Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet bulunuyor.

ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

California eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, 16 eyalet adına, Trump'ın ülkenin güneyinde Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finansa etmek için ilan ettiği ulusal acil durumun kaldırılması amacıyla dava açtı.

Becerra, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Başkan'ın anayasayı ve güçler ayrımını ihlali ile Kongrenin Amerikan halkı ve eyaletlere tahsis ettiği parayı çalmasını durduracağız.'' dedi.

Trump'ın bu girişimini durdurmak için dava açan eyaletler: Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve California.
  • Kongrenin ABD Başkanı'nın sınıra duvar için istediği fonu onaylamaması üzerine federal hükümetin tekrar kapanmaması için ''yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle'' mücadeleyi gerekçe gösteren Trump, ulusal acil durum ilan etmişti.

ABD Başkanı, aynı zamanda seçim kampanyası vaadi olan ''duvarın'' finanse edilmesi için ABD'nin güney sınırında ''insani kriz'' yaşandığı gerekçesini göstermişti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Acil başkanlık yetkileri neleri barındırıyor?

  • ABD Başkanı ulusal acil durum ilan ederek yetkilerini genişletebiliyor.
  • Böylece yönetim ulusal kriz durumlarında daha hızlı karar alıp bu kararları uygulamaya koyabiliyor.
  • Trump ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizinin ulusal bir kriz olduğunu öne sürüyor.
  • Acil durum ilan edildiğinde ABD Başkanı 100 farklı yasada yer alan özel yetkilere sahip oluyor.

Demokratlar OHAL kararını mahkemeye taşıyacak

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Demokratlar Başkan Trump’ın ulusal acil durum ilan etmesi halinde bu kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıklamıştı. Başkan Trump Beyaz Saray’daki basın toplantısında hukuki mücadeleyi kazanacaklarına inandığını söyledi, “Anayasa Mahkemesi’nde kazanacağız” dedi.

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Başkan Trump Meksika sınırında duvara yasadışı göçün önlenmesi için ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha savundu. Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında 6 kadın ellerinde yasadışı göçmenler tarafından öldürülen çocuklarının fotoğraflarını taşıdı. Başkan Trump da konuşması sırasında o ailelere atıfta bulundu.

Trump Beyaz Saray'daki açıklamalarının ardından ulusal acil durum ilanını içeren bildiriyi imzaladı. Bildiride Trump, "mevcut acil durumun ciddiyeti nedeniyle" ordudan yardım istemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Trump, "Güney sınırındaki mevcut durum, ana ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit eden ve ulusal bir acil durum oluşturan bir sınır güvenliği ve insani kriz teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

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