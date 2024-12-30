179 kişinin öldüğü kazadan şok detay: Uçak son 48 saatte 13 sefer yaptı

Yetkililer, Jeju Air hava yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla "daha uygun fiyata" tur uçuşları yaptığını söyledi. Söz konusu turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını belirten yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu ifade etti. Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor. Firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.