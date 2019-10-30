18 Rejim askeri yakalandı

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına rağmen Esed rejimi Münbiç, Tel Abyad ve Rasulayn'da tehlikeli adımlar atmaya devam ediyor. Buralarda terör örgütü PKK/YPG ile birlikte hareket eden rejim güçleri Türk Sillahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını taciz ediyor. Rasulayn'da son gerilimin merkezi güneydeki Tel Temr kasabası oldu. Kasabaya bağlı olan ve Barış Pınarı Harekâtı sınırları içerisinde kalan 20'ye yakın köyü PKK/YPG'den devralan rejim, buraların kontrolünü genişletmek için saldırılarını sürdürüyor. SMO ise rejimin işgal girişimine sert karşılıklar veriyor.

Birkaç gündür devam eden çatışmalarda 10'u aşkın militanını kaybeden rejimin, aralarında komutanların da bulunduğu en az 15 askeri esir alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu’na saldıranlar, çoğunluğu İranlı milislerden oluşan rejim askerleri ve rejim ordusu kamuflajına bürünmüş PKK’lı teröristlerden oluşuyor.

REJİME AĞIR DARBE

Gözaltına alınan zanlılar, sorgularında PKK'lı olduklarını itiraf etti. Yakalanan sözde 'rejim' milisleri, kendilerinin PKK'lı olduğunu ve rejim kıyafeti giymelerinin örgüt tarafından emredildiğini anlattı. Yine Rasulayn'ın Bab el-Havva köyüne sızmaya çalışan Esed rejimi ve PKK/YPG'li teröristler de SMO tarafından püskürtüldü. Bölgedeki çatışmalara takviye olsun diye gönderilen bir rejim ve PKK/YPG konvoyu ise topçu birliklerince imha edildi. Rasulayn'ın doğusunda da Anik'ul Hava köyünde rejime ait bir karargah ele geçirildi.

MÜNBİÇ'TE TACİZ

PKK/YPG'li teröristler, 3 yıldır işgal altında tuttukları Münbiç hattında da Esed rejimiyle birlik olup Mehmetçik ve Suriyeli muhaliflere saldırıyor. Dün Hamran ve Yalışlı köylerine girmeye çalışan rejim milisi ve PKK'lılar, Suriye Milli Ordusunca engellendi. Çıkan çatışmalar sonrası SMO'ya destek veren Türk topçu birlikleri Arima köyü yakınlarındaki çok sayıda terör ve rejim unsurunu etkisiz hale getirildi.

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Cephede bir Alman

'Endok' kod nadlı Alman vatandaşı, Rasulayn güneyindeki nçatışmalar sırasında öldürüldü.

SMO birliklerinin dün öldürdüğü PKK'lılar arasında bir de Alman vatandaşı bulunuyor. 'Endok' kod adlı Alman vatandaşı, Rasulayn güneyindeki çatışmalar sırasında öldürüldü. Barış Pınarı Harekâtı başladığından beri TSK ve SMO tarafından etkisiz hale getirilen çok sayıda yabancı bulunuyor. Bunların birçoğunu, PKK içerisinde faaliyet gösteren Fransız ve Alman vatandaşları oluşturuyor.

Rasulayn’da 18 Rejim askeri yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama, tarama ve keşif faaliyetleri sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Rasulayn’ın güneydoğunda devam eden arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Rasulayn’ın güneydoğusunda arama tarama keşif emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir” denildi.