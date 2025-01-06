2024'te Gazze'de 966 cami yıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 2024 yılında 815 camiyi tamamen, 151 camiyi ise kısmen yıktığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 mezarlığı tamamen yıktığı, 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi. Mescid-i Aksa'ya da geçen yıl 256 baskın yapıldığı bildirildi.