2024'te Gazze'de 966 cami yıktı

İşgalci İsrail ordusu, cumartesi gününden beri Gazze'deki 100 hedefi vurduğunu belirtirken, sivilleri hedef alan bu saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2024 yılında düzenlediği saldırılarda 966 caminin kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 2024 yılında 815 camiyi tamamen, 151 camiyi ise kısmen yıktığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 mezarlığı tamamen yıktığı, 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi. Mescid-i Aksa'ya da geçen yıl 256 baskın yapıldığı bildirildi.
BATI ŞERİA'DA 16 BİN 612 İHLAL
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi de İsraillilerin, 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da 16 bin 612 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı. Konseyin raporuna göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da 13 bin 641, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdi. İsrailliler, çoğunlukla Filistinlilere ait konutlar, tarlalar ve araçlara saldırı düzenledi.