5 trilyon dolarlık ekonomik güç: D-8

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı Liderler Zirvesi, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak için bugün Mısır’a gidecek. Erdoğan, “Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek zirveye hitap edecek, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacak. Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Erdoğan, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacak.





1,2 MİLYAR NÜFUSA SAHİP

27 yıl önce merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın girişimleriyle Türkiye'nin öncülüğünde kurulan D-8 Teşkilatı’nın üyeleri Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan toplam 1,2 milyar nüfusa sahip. 5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip teşkilat, toplantıda tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi, enerji, sağlık ve turizm alanlarında yapılan çalışmaları değerlendirecek. Zirvede kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek için atılacak adımlar ele alınacak. 8 ülkenin ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar oluşturmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak için yapılacaklar ele alınacak.





DOĞALGAZ REZERVLERİNİN YÜZDE 21'İNE SAHİP

Dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 11,6’sına sahip olan D-8 ülkeleri dünyadaki yıllık petrol üretiminin yüzde 9'unu gerçekleştiriyor. Dünya petrol tüketiminin yüzde 6’sını sağlayan ülkeler dünyadaki kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yüzde 21,9’una sahip. Dünya doğalgaz üretiminin yüzde 14,2’sini yapan D-8 ülkeleri dünya doğalgaz tüketiminin de yüzde 13’ünü gerçekleştiriyor.

D-8 ülkelerinden Endonezya bor başta olmak üzere birçok stratejik maden rezervlerine sahip. Önemli bakır, nikel ve altın üretimi yapan Endonezya, dünyanın ikinci büyük kalay üreticisi ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç eden önemli ülkelerden biri. Yer altı madenleri bakımından zengin olan Malezya da kalay üretiminde dünyada birinci sırada yer alarak dünya kalay üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor. Suudi Arabistan’dan sonra Arap dünyasının ikinci büyük ekonomisine sahip olan Mısır da D-8 ülkeleri arasında enerji sektöründe önemli bir yer tutuyor. Süveyş Kanalı ve SUMED boru hattı Mısır’ı dünya enerji piyasaları için önemli bir geçiş koridoru yapıyor. Dünyada önemli petrol üreticileri arasında yer alan Mısır, doğalgaz üretiminde de önemli bir paya sahip.



