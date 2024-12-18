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Kahire'de bulunan Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Kahire'de bulunan Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

21:1718/12/2024, Çarşamba
DHA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve İranlı mevkidaşlarıyla Kahire'de bir araya geldi; Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve İranlı mevkidaşlarıyla Kahire'de bir araya geldi; Fransız mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Mısır'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Ayrıca Fidan'ın Fransız mevkidaşıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı, İranlı ve Fransız mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı
marjında Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Bakan Fidan, mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Fidan,
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati
ile görüştü.
Bakan Fidan daha sonra,
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
ile bir araya geldi.

Fransız mevkidaşıyla Suriye telefonu

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken Bakan Fidan daha sonra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü.

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Fidan, ülkedeki geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesine vurgu yaptı.



#Mısır
#Kahire
#D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan

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