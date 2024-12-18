Hakan Fidan Kahire'de İsrail'in zulmünü anlattı: Mısır ve İran'ı işaret edip 'dayanışma' dedi

“Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini arttırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir”