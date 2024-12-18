Hakan Fidan Kahire'de İsrail'in zulmünü anlattı: Mısır ve İran'ı işaret edip 'dayanışma' dedi

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına değindi. "İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir" diyen Bakan Fidan, "Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı var. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.
İsrail'in zulmünü anlattı: Soykırım sürüyor
"Lübnan ve Gazze'nin her türlü desteğe ihtiyacı var"
"İsrail'in bölge ülkelerine tehdidine karşı dayanışma göstermeliyiz"
"Azerbaycan'ın üyeliğini tamamen destekliyoruz"
Kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, “En yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolünü kabul etmeliyiz” dedi.
Azerbaycan'ın D-8 üyeliğine de değinen Bakan Fidan, “Azerbaycan'ın üyeliğini tamamen destekliyor ve Konsey'in yarınki Zirve'de onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıyoruz” dedi.