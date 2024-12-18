Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Hakan Fidan Kahire'de İsrail'in zulmünü anlattı: Mısır ve İran'ı işaret edip 'dayanışma' dedi

Hakan Fidan Kahire'de İsrail'in zulmünü anlattı: Mısır ve İran'ı işaret edip 'dayanışma' dedi

19:0118/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarına değindi. "İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir" diyen Bakan Fidan, "Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı var. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

İsrail'in zulmünü anlattı: Soykırım sürüyor

Bakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada,
“İsrail, binlerce kardeşimizi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir”
dedi.

"Lübnan ve Gazze'nin her türlü desteğe ihtiyacı var"

İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Bakan Fidan,
“Bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı var. Bu bağlamda Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ve kapasitesini sunmaya hazırdır
” dedi.

"İsrail'in bölge ülkelerine tehdidine karşı dayanışma göstermeliyiz"

Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmekte olduğunu belirten Bakan Fidan,
“Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolu budur. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. D-8 olarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma konusunda hala gerideyiz. Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini arttırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir”
dedi.

"Azerbaycan'ın üyeliğini tamamen destekliyoruz"

Kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, “En yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolünü kabul etmeliyiz” dedi.

Azerbaycan'ın D-8 üyeliğine de değinen Bakan Fidan, “Azerbaycan'ın üyeliğini tamamen destekliyor ve Konsey'in yarınki Zirve'de onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıyoruz” dedi.

#Hakan Fidan
#Kahire
#Mısır
#Dışişleri Bakanları Toplantısı
#İsrail
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CİMER'e şikayet nasıl yapılır?