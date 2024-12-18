Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısı için Mısır’a gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun'un mesajı şu şekilde;
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edecektir.
- Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır.
- Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır.
Son toplantı İstanbul'da düzenlenmişti
Son toplantı İstanbul'da düzenlenmişti
D-8’in son Dışişleri Bakanları Toplantısı, 8 Haziran’da İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde
“Gazze’deki durum”
başlığıyla olağanüstü olarak düzenlenmişti.
Toplantıda Gazze’de derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasının talep edildiği bir Ortak Bildiri kabul edilmişti.
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