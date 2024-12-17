Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek: Masada Suriye ve Filistin var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Mikati Suriye ve Filistin'deki gelişmeleri görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edecek. Beştepe'de yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye’deki gelişmeler ele alınacak.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati
, Türkiye'ye geliyor.
Konuya ilişkin açıklamayı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
yaptı.
X hesabında paylaşımda bulunan Altun,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yarın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edeceğini belirtti.
Altun, Mikati'nin ziyareti kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra
Filistin
ve
Suriye
’deki gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.
#Türkiye
#Lübnan Başbakanı
#Necip Mikati
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye