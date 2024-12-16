Lübnan Başbakanı Mikati'den Suriye kararı: Talimatı resmen verdi

Suriye'de 27 Kasım'da devrimcilerin Esed rejimine karşı başlattığı tarihi operasyon, rejimin devrilmesiyle sona erdi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Türkiye'nin büyükelçilik adımından günler sonra ülkesinin Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılması talimatını verdiği bildirildi.
Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in kırsalında Beşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren devrimciler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.
2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı dün akşam saatlerinde göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Türkiye'nin büyükelçilik adımının ardından, BM'den de Şam için ilk adım geldi.
LÜBNAN DA ADIM ATTI
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mikati ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in görüştüğü belirtildi.
Görüşmede İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik çabaların yanı sıra Suriye'deki durumun ele alındığı aktarıldı.