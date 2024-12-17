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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

Semih Bozkuş
21:1217/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer'in telefon görüşmesinde ana gündem maddesi Suriye oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer'in telefon görüşmesinde ana gündem maddesi Suriye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye’de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye'de herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, telefonda görüştüğü
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer
'e Suriye’de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kritik görüşmede, Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Suriye de ele alındı.

Nehammer'e PKK ve DEAŞ'la mücadele hatırlatması

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye’de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye’de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti.

"Herkes taşın altına elini koymalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye’nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.



#Suriye
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Avusturya Başbakanı
#Karl Nehammer

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