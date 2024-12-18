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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Esmanur Tuna Sarraç
14:1418/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Macron görüşmesinde, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını aktaran Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

#Emmanuel Macron
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Fransa

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