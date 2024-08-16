51 dolarlık bağış başını yaktı: Rusya'da vatan haini ilan edildi

ABD ve Rusya çifte vatandaşı olan Ksenia Khavana, Ukrayna ordusu için para topladığı iddiası ile vatana ihanet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Khavana, ABD'deki bir hayır kurumuna yaptığı 51 dolar (1.700 TL) bağışla bağlantılı suçlamalar nedeniyle mahkum edildi.
Eski bir balerin olan Khavana, Amerikalı kocasıyla evlendikten ve Los Angeles'a taşındıktan sonra ABD vatandaşlığı aldı.
Avukatı Mikhail Mushailov, Khavana'nın fonları transfer etmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini ancak paranın "Rusya karşıtı eylemler" için kullanılacağının farkında olmadığını söyledi. Avukat, kararı temyize götürmeyi planladıklarını belirtti.
Eşi Chris Van Heerden, tutuklu yargılama kararından bu yana Khavana'nın serbest bırakılması için kampanya yürütüyordu.
Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana Ukrayna'daki eylemlerine yönelik eleştirileri ve Rus ordusunun itibarını zedelediği düşünülen açıklamaları suç sayan yasalar çıkarmıştı.