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Dünya

51 dolarlık bağış başını yaktı: Rusya'da vatan haini ilan edildi

Amerika ve Rusya çifte vatandaşı Ksenia Khvana, işgal altındaki Ukrayna'ya destek veren ABD merkezli bir yardım kuruluşuna 51 dolar bağış yaptığı gerekçesiyle Rusya'da 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

09:22 - 16/08/2024 Cuma
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Ksenia Khvana
Ksenia Khvana

ABD ve Rusya çifte vatandaşı olan Ksenia Khavana, Ukrayna ordusu için para topladığı iddiası ile vatana ihanet suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Khavana, ABD'deki bir hayır kurumuna yaptığı 51 dolar (1.700 TL) bağışla bağlantılı suçlamalar nedeniyle mahkum edildi.


Rusya Federal Güvenlik Servisi, Khavana'nın
"Ukraynalı kuruluşlardan birinin çıkarları doğrultusunda proaktif olarak para topladığını ve bu paranın daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için taktik tıbbi malzeme, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanıldığını"
öne sürdü.


Eski bir balerin olan Khavana, Amerikalı kocasıyla evlendikten ve Los Angeles'a taşındıktan sonra ABD vatandaşlığı aldı.


Rus devlet medyasına göre, ailesini ziyaret etmek üzere Rusya'ya dönen Khavana, Yekaterinburg'da tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Khavana, kapalı gerçekleştirilen duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Avukatı Mikhail Mushailov, Khavana'nın fonları transfer etmekten suçlu olduğunu kabul ettiğini ancak paranın "Rusya karşıtı eylemler" için kullanılacağının farkında olmadığını söyledi. Avukat, kararı temyize götürmeyi planladıklarını belirtti.


Eşi Chris Van Heerden, tutuklu yargılama kararından bu yana Khavana'nın serbest bırakılması için kampanya yürütüyordu.



Los Angeles'ta bir gazeteye konuşan Van Heerden,
"Ukrayna'daki savaş nedeniyle gitmesinin tehlikeli olabileceğini düşündüm ama bana Rus olduğu için bir sorun yaşamayacağına dair güvence verdi"
dedi.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana Ukrayna'daki eylemlerine yönelik eleştirileri ve Rus ordusunun itibarını zedelediği düşünülen açıklamaları suç sayan yasalar çıkarmıştı.





#Rusya
#Ukrayna
#ABD
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