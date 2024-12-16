75 bin kişi buraya gömüldü iddiası

Esed rejiminin çöküşünün ardından, 61 yıllık insan hakları ihlalleri birer birer ortaya çıkıyor. Rejimin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama çalışmaları sürüyor. Esad'ın kendisine karşı yapılan protestoları bastırmasının bölgesel güçleri de içine çeken geniş çaplı bir savaşa dönüştüğü 2011 yılından bu yana yüz binlerce Suriyelinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Suriye'nin başkenti Şam’ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerince görüntülendi. Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor. Bölgede 75 bin kişinin gömülü olduğu iddia ediliyor. Bölgeyi gezen ekipler, arazide yıpranmış kıyafetler, çok sayıda eski ayakkabı ve irili ufaklı kemik parçaları bulvdu.





HER SEFERDE 150 CESET

Hüseyniye bölgesinde mezarlık bekçiliği yapan Eymen Halil, bulunan toplu mezarın hikayesini AA muhabirlerine anlattı. Bir gün büyük bir aracın alana geldiğini belirten Halil, "Kapıyı açtıklarında bir koku yayıldı. İstifra edecek gibi oldum" ifadelerini kullandı. Her geldiklerinde 150 ceset getirdiklerini belirten bekçi, "Bir çukur kazıyorlar, cesetleri oraya boşaltıyorlar" diye konuştu. Haftada bir ya da iki kez ceset getirdiklerini anlatan Halil "Burası kesinlikle ölülerle dolu" dedi. Şamlı Mazhar Arakusi de 3 kardeşiyle 3 Ocak 2014'te evden alındıklarını, içeri 4 kişi girip 3 kişi çıktıklarını, abisinin işkencede öldüğünü söyledi.





'SENİ Mİ, OĞLUNU MU ÖLDÜRELİM'

Esed rejiminin Tartus'a bağlı Beyda köyünde 248 sivili öldürdüğü katliamın tanıkları da yaşadıklarını ilk kez anlattı. Abdüssettar Halil, "Nişanlım ve ailesi katledildi. Aileden 2 erkek genç, 2 çocuk, 3 kız ile anne ve baba öldürüldü" dedi. İnfazlardan orduyu sorumlu tutan Halil, “Bir kişiye 'seni mi, oğlunu mu öldürelim' diye sordular. Adam, 'Beni öldürün' deyince gözleri önünde oğlunu vurdular" şeklinde konuştu.





AFAD EKIBI SEDNAYA’DA

AFAD, Suriye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceği bildirildi. Rejim karşıtlarının tutulup işkence gördüğü hapishanede, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği öğrenildi. 80 kişilik AFAD ekibi, bugün alana ulaşarak çalışmalara başlayacak.



