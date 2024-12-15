Ülkelerine dönmek için arabalarını satıyorlar: Suriyeliler oto pazarları doldurdu

Araçlarını oto pazara getiren Suriyeliler, dönüş için hazırlandıklarını söyledi.
Esed rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeliler, araçlarını satışa çıkardı.
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinden sonra Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ülkelerine gitmek için hazırlıklara başladı. Özgürleşen ülkelerinde yeniden hayata başlamaya sabırsızlanan Suriyeliler, araçlarını satmak için oto pazarlarını doldurdu.
Fiyatları piyasanın altında
Fiyatları piyasanın altında
Oto pazarına gelerek aracını satan Suriyeli,
"Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz."
dedi. Başka bir Suriyeli, "Türkiye’ye 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Gitmek için aracımı satmaya getirdim." diye konuştu. Suriyeliler, bir an evvel topraklarına kavuşmak istedikleri için arabalarının fiyatlarını uygun tuttuklarını söyledi.
#Suriye
#Türkiye
#Otomobil