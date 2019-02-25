8 ay tatbikat yapacak

ABD, Rusya’ya yönelik kuşatma stratejisi kapsamında, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerle ilişkilerini güçlendiriyor. Ukrayna ve Romanya ile ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselten ve yeni üsler kuran Washington yönetimi Bulgaristan ile de askeri işbirliğinin kapsamını genişletiyor. Bu çerçevede 400 ABD askerinin 8 ay sürecek tatbikat ve eğitim için Bulgaristan’a geleceği açıklandı. ABD askerlerinin ülkenin güneydoğusundaki Novo Selo bölgesine kademeli olarak konuşlanacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Novo Selo Amerikan-Bulgar Kara Kuvvetleri poligonunda tatbikat gerçekleştirilecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, Avrupa güçlerinden 400 personelin yanı sıra tam teşekküllü M2A3 Bradley, UH-60 Blackhawk ve HH-60 Pave Hawk helikopterleri, M1064 mayın atar zırhlı araçları ve diğer silahları kademeli olarak Novo Selo’da konuşlandıracak.

GİRİT’E DE YERLEŞİYOR

ABD donanmasının da son dönemde Karadeniz’deki operasyonlarına ağırlık verdiği biliniyor. Bu çerçevede Akdeniz’de görevli ABD 6. filosuna bağlı gemiler, sık aralıklarla Karadeniz’e geçiş yapıyor. ABD’nin Karadeniz, Ege ve Marmara’yı kontrol etme imkanına sahip stratejik Girit adasına da ilgi gösterdiği biliniyor. Temmuz 2018’de İsrail, Yunanistan ve ABD donanmaları Girit çevresinde ortak tatbikat düzenlemişti.

POSEIDON RUSYA KIYILARINDA

Öte yandan İtalya’daki Sigonella havaüssünden havalanan ABD ordusuna ait Boeing P-8A (Poseidon) denizaltısavar uçağının, önceki gün Bulgaristan hava sahasından geçerek, Karadeniz’de Rusya kıyılarında keşif uçuşu gerçekleştirdiği ve aynı gün Sigonella’ya dönüş yaptığı belirtildi.

OYNAT 00:36 Rus Su-27 savaş uçağı Amerikan F-15'i hava sahasından uzaklaştırıyor Su-27 uçağının ABD'ye ait F-15 tipi savaş uçağına müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. 2017 yılında Kaliningrad semalarında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda ABD uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu uzaklaşmak zorunda bıraktığı görülüyor.

