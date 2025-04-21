Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
997 ekonomist Trump'a mektup yazdı: ABD’yi durgunluğa sürüklüyorsun!

997 ekonomist Trump'a mektup yazdı: ABD’yi durgunluğa sürüklüyorsun!

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD’de Nobel ödüllü James Heckman ve Vernon Smith’in aralarında bulunduğu 997 ekonomist, ortak mektup yazarak, Trump’a, “Tarife politikasından derhal vazgeç!” çağrısında bulundu. Trump’ın “yanlış yönlendirildiği” vurgulanan mektupta, kararın, ABD ekonomisini durgunluğa (resesyon) sürükleyeceği uyarısında bulunuldu.

Aralarında Nobel ödüllü iki ismin de olduğu Amerikalı ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerine ilişkin politikasını eleştiren bir mektup yayınladı. Dün itibarıyla 997 kişinin imzasının bulunduğu “tarife karşıtı deklarasyonda” Trump’ın tarife politikasının “yanlış yönlendirme” sonucunda atılan bir adım olduğuna işaret edildi. Bunun ABD’nin kendi kendisini maruz bırakacağı bir ekonomik durgunluğa (resesyon) yol açacağı uyarısında bulunuldu.


#ABD
#Donald Trump
#ekonomist
#resesyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı