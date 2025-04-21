997 ekonomist Trump'a mektup yazdı: ABD’yi durgunluğa sürüklüyorsun!

Aralarında Nobel ödüllü iki ismin de olduğu Amerikalı ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerine ilişkin politikasını eleştiren bir mektup yayınladı. Dün itibarıyla 997 kişinin imzasının bulunduğu “tarife karşıtı deklarasyonda” Trump’ın tarife politikasının “yanlış yönlendirme” sonucunda atılan bir adım olduğuna işaret edildi. Bunun ABD’nin kendi kendisini maruz bırakacağı bir ekonomik durgunluğa (resesyon) yol açacağı uyarısında bulunuldu.