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Dünya

AB Filistin’e 691 milyon euroluk yardımı durdurdu

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Filistin’e yönelik 691 milyon euroluk finansal yardımın durdurulduğunu, tüm projelerin incelemeye alındığını ve 2023 yılı için yeni bütçe tekliflerinin bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

17:28 . 9/10/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin ile İşgalci İsrail arasındaki gerilimin artması üzerine Filistin’e yönelik 691 milyon euroluk yardımı askıya aldı.


AB İşgalci İsrail'e desteğini kanıtlamış oldu

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Varhelyi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
“İsrail ve halkına yönelik terör ve vahşetin boyutu bir dönüm noktasıdır. Filistinlilerin en büyük bağışçısı olan Avrupa Komisyonu, toplam 691 milyon euro değerindeki tüm kalkınma portföyünü gözden geçiriyor. Tüm ödemeler derhal askıya alındı. Tüm projeler incelemeye alındı. 2023 dahil olmak üzere tüm yeni bütçe teklifleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Tüm portföyün kapsamlı değerlendirmesi yapılacak. Barış, hoşgörü ve birlikte yaşamanın temelleri artık ele alınmalıdır. Nefret, şiddet ve terörün yüceltilmesine yönelik kışkırtmalar çok sayıda kişinin zihnini zehirlemiştir. Harekete geçmemiz gerekiyor ve buna hemen ihtiyacımız var”
dedi.


Avusturya da 19 milyon euroluk mali yardımı askıya aldı!

Avusturya hükümeti, Filistin ve İsrail arasında başlayan çatışmanın ardından Filistin yönetimine yönelik toplam 19 milyon euro değerindeki mali yardımı askıya aldığını duyurdu .


Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, O1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Avusturya’nın tüm kalkınma ödemelerini şimdilik askıya alıyoruz.” ifadesini kullandı.


Viyana’nın, İsrail’deki durumun iyileşmeden önce daha da kötüleşmesini beklediğini belirten Schallenberg, bölgedeki durumun çok değişken olduğunu kaydetti.



#ABD
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#destek
#İsrail
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