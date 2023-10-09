AB Filistin’e 691 milyon euroluk yardımı durdurdu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin ile İşgalci İsrail arasındaki gerilimin artması üzerine Filistin’e yönelik 691 milyon euroluk yardımı askıya aldı.
AB İşgalci İsrail'e desteğini kanıtlamış oldu
Avusturya da 19 milyon euroluk mali yardımı askıya aldı!
Avusturya hükümeti, Filistin ve İsrail arasında başlayan çatışmanın ardından Filistin yönetimine yönelik toplam 19 milyon euro değerindeki mali yardımı askıya aldığını duyurdu .
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, O1 radyosuna yaptığı açıklamada, “Avusturya’nın tüm kalkınma ödemelerini şimdilik askıya alıyoruz.” ifadesini kullandı.
Viyana’nın, İsrail’deki durumun iyileşmeden önce daha da kötüleşmesini beklediğini belirten Schallenberg, bölgedeki durumun çok değişken olduğunu kaydetti.