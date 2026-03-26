Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB Komisyonu Üyesi Kos'tan Karadağ açıklaması: Üyeliğe en yakın ülke

AB Komisyonu Üyesi Kos'tan Karadağ açıklaması: Üyeliğe en yakın ülke

20:0426/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ’ın Avrupa yolunda ilerlediğini ve aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke olduğunu belirtti. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ise müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve sürece tam bağlı olduklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın Avrupa yolunda ilerlediğini ve AB'ye aday ülkeler arasında üyeliğe en yakını olduğunu ifade etti.

Kos, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Başbakan Milojko Spajic ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kos, Karadağ'ın AB üyeliği için müzakere başlıklarının çoğunu bitirdiğini söyledi.

Karadağ'ın bağımsız bir yargıya sahip olması gerektiğini belirten Kos, "Bu yargı, organize suç ve yolsuzlukla mücadele edebilmeli. Ayrıca bağımsız medyaya sahip olmalısınız. Bu konularda asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kos, Karadağ'ın daha sıkı şartlar altında AB'ye katılan ilk ülke olabileceğini ifade ederek, tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda üye devletlerin tüm haklarına sahip olacaklarını anlattı.

Karadağ'ın Avrupa yolunda ilerlediğini ve AB'ye aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke olduğunu belirten Kos, AB'nin önceki genişlemelerden ders çıkardığını, bu nedenle üye ülkelerin kurallara uymadığı durumlara karşı kendini korumak istediğini ifade etti.

Spajic ise ülkesinin Avrupa yolunda önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Karadağ'ın yeni bir Avrupa dönemine girdiğini söyledi.

AB ile müzakerelerde özellikle 23. ve 24. fasılların öncelikli olduğuna dikkati çeken Spajic, kapatılması gereken 19 başlık bulunduğunu ve bu yılın kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Spajic, müzakerelerin planlandığı şekilde ilerlediğini, kendileri için önemli olanın başlıkların kapanma zamanı değil, hedeflerin gerçekleştirilmesi olduğunu kaydederek, Karadağ'ın Avrupa entegrasyonu sürecine tamamen bağlı olduğunu sözlerine ekledi.


#Avrupa Birliği
#Marta Kos
#Karadağ
#üyelik
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
