Dünya AB ülkelerine Rusyaya karşı köşelere saklanmama çağrısı
AVRUPA

AB ülkelerine Rusya'ya karşı 'köşelere saklanmama' çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere daha cesur olmaları, Rusya'ya karşı köşelerine saklanmamaları ve ekonomik güçlerine kullanmaları çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
AB ülkelerine Rusyaya karşı köşelere saklanmama çağrısı
Mateusz Morawiecki

Morawiecki, karşılıklı ilişkilerin 45'inci yılı dolayısıyla Brüksel'de düzenlenen AB-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının kınandığını belirten Morawiecki, "Bu saldırganlığın gerçekte neyle ilgili olduğunu açıklamak, ittifaklar kurmanın önemli bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Morawiecki, doğal gaz ve enerji fiyatlarının mümkün olduğunca düşürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bunca zamandır AB düzeyinde ortak bir zemin yoktu. Bu nedenle, AB ortaklarımızı daha cesur olmaya, köşelere saklanmak yerine AB'nin sahip olduğu ekonomik gücü basitçe kullanmaya çağırıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dün gerçekleşen AB-ASEAN Liderler Zirvesi kapsamında, AB-Tayland Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması ile AB-Malezya Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmalar, çevre, enerji, iklim değişikliği, ulaşım, bilim, teknoloji ve ticaret gibi çeşitli konularda siyasi diyaloğu geliştirmeyi hedefliyor.

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