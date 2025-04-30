Abbas bunu da yaptı: Yangınla cedelleşen İsrail'e 'Filistin' itfaiyesi

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda bugün başlayan yangınlar sebebiyle şu ana kadar 5 yerleşim yeri tahliye edildi.

İsrail, yangına müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulundu.

Yangını söndürmeye giden itfaiyelerin de alev aldığı görülürken, Siyonistlerin askeri üssündeki tankların da cayır cayır yandığı gözlemlendi.

Abbas'tan İsrail'e Yardım Teklifi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalindeki şehirlerde çıkan yangını söndürmek amacıyla Binyamin Netanyahu hükümetine yardım teklifinde bulundu.

İsrail tarafından karşılık bulan onay kapsamında, Filistin İtfaiyesi'nden 20 personel ile dört araç alevlerin olduğu bölgeye sevk edildi.

Hamas'a ve Kassam'a Hakaret Etmişti

Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta İsrail işgalindeki Ramallah'ta yaptığı bir konuşmada, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının müsebbibi olarak Hamas Hareketi ve onun silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı işaret etmişti. Abbas, konuşmasının bir bölümünde Hamas'a 'itoğluitler' hakaretinde bulunarak tartışmalara yol açmıştı.



