Abbas’a ABD pususu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şas, “ABD’nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var” dedi. Şas, ABD’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın görevden alınmasına yönelik planlar yaptığına dair istihbarat edindiklerini belirterek, “Arap tarafların” söz konusu planda dahil olmadığını ifade etti. “ABD’nin bölgedeki ara buluculuk rolünün devamını kabul etmesi için Mahmud Abbas’a baskı yaptığını” dile getiren Danışman Şas, “ABD’nin ara buluculuk rolü bitmiştir. Bundan geri dönüş yoktur.” diye konuştu. Filistin merkezli “Kudüs net” sitesinde yayınlanan haberde de, Filistin güvenlik güçlerinin Abbas’ı devirmek için kendisine yakın isimlerle ABD arasında görüşmeler olduğunu ortaya çıkardığı aktarılmıştı.

REKLAM