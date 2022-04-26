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ABD: Amacımız Rusya’yı zayıflatmak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Kiev’i ziyaret etti. Austin, Rusya’yı zayıflatmayı hedeflediklerini belirtirken, Blinken Rusya’nın çoktan başarısız olduğunu kaydetti. Rusya ise ABD’yi Ukrayna’ya daha fazla silah göndermemesi konusunda uyardı.

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ABD: Amacımız Rusya’yı zayıflatmak
Lloyd Austin-Volodimir Zelenski-Antony Blinken

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, Beyaz Saray yönetimi Kiev’e diplomatik çıkarma yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana, ABD’den Ukrayna’ya yapılan ilk resmi ziyaret yaklaşık 3 saat sürdü.

  • Görüşmeye, Ukrayna heyetinden Zelenski’nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da katıldı. Güvenlik endişesi nedeniyle, basının Blinken ile Austin’in Kiev ziyaretini bakanlar Polonya’ya dönmeden duyurmaması istendi. Görüşme sonrası trenle Polonya’ya dönerek burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SALDIRGANLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN

Ukrayna’nın egemen, topraklarını savunabilen, demokratik bir ülke olarak kalması için çaba sarf ettiklerini belirten Austin, bu tarz saldırganlıkları sergileyememesi için Rusya’yı zayıflatmayı amaçladıklarını belirtti. Zayıflatılmış bir Moskova’nın Ukrayna’yı tekrar işgale yeltenemeyeceğini belirten ABD’li Bakan, Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına desteklerinin her zaman devam edeceğini vurguladı. Austin ayrıca ülkesinin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarının hızlıca ulaştırıldığını belirtti.

MOSKOVA BAŞARISIZ UKRAYNA BAŞARILI

  • “Rusya’nın bu savaştaki amaçları değerlendirildiğinde, Rusya bu savaşta çoktan başarısız oldu, Ukrayna da çoktan başarılı oldu” ifadelerini kullanan Blinken de, Kiev’in düşmeyişini en büyük kazanım olarak nitelendirdi. Kiev sokaklarında insanları yürürken gördüklerini ve “bunun Kiev savaşının kazanıldığının kanıtı olduğunu” ifade eden Blinken, 713 milyon dolarlık yeni yardım sözü verdiklerini de açıkladı. Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Zelenski ise, Blinken ve Austin’in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunun altını çizdi. Ukrayna’ya yardımları için ABD’ye teşekkür eden Ukraynalı lider “Yaptırımların güçlendirilmesini görüştük” bilgisini paylaştı.

KREMLİN UYARDI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi açıklaması Moskova hükümetini öfkelendirmeye devam ediyor. Washington’a Rusya’nın endişelerini dile getiren resmi diplomatik nota gönderen Kremlin, ABD’nin silah tedarik etmesinin durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı.

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