ABD askerinin Suriye kuzeyinden çekilmesi PYD yanlısı Mcgurk'ı çıldırttı: Trump komutan değil

Brett Mcgurk, ABD'nin DEAŞ özel temsilcisi olduğu dönemde terör örgütü PYD'nin sözde yöneticisinin elinden plaket alarak Ankara-Washington hattında krize neden olmuştu.

YPG destekçisi ABD'li Brett McGurk ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekilmeye başlamasıyla ilgili Twitter'dan tepki dolu bir mesaj paylaştı. Mcgurk paylaştığı tweet'te "Donald Trump komutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

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Başkan sahadaki hiçbir şeyi anlayamamış

Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklaması ile, ABD Başkanının aslında sahada gerçekleşen hiçbir şeyi anlayamamış olduğun söyleyen Mcgurk "ABD DAEŞ tutuklarını elinde bulundurmuyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye yakın zamanda harekete geçecek"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

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ABD'nin DEAŞ özel temsilcisi ve PKK'lı teröristlerin hamisi Brett McGurk Aralık ayında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa etmişti.