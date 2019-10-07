Dünya ABD askerinin Suriye kuzeyinden çekilmesi PYD yanlısı Mcgurkı çıldırttı Trump komutan değil
AMERİKA

ABD askerinin Suriye kuzeyinden çekilmesi PYD yanlısı Mcgurk'ı çıldırttı: Trump komutan değil

Terör örgütü PYD destekçisi Mcgurk, ABD'nin bölgeden çekilme kararı ve yakalanan DEAŞ'lı teröristlerden de Türkiye'nin sorumlu olması açıklamasının ardından deliye döndü. Mcgurk paylaştığı tweet'te "Trump başkomutan değil, kafa yormadan bilinçsizce fevri kararlar alıyor. Zor durumda kaldığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brett Mcgurk, ABD'nin DEAŞ özel temsilcisi olduğu dönemde terör örgütü PYD'nin sözde yöneticisinin elinden plaket alarak Ankara-Washington hattında krize neden olmuştu.
Brett Mcgurk, ABD'nin DEAŞ özel temsilcisi olduğu dönemde terör örgütü PYD'nin sözde yöneticisinin elinden plaket alarak Ankara-Washington hattında krize neden olmuştu.

YPG destekçisi ABD'li Brett McGurk ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekilmeye başlamasıyla ilgili Twitter'dan tepki dolu bir mesaj paylaştı. Mcgurk paylaştığı tweet'te "Donald Trump komutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı
DÜNYA
Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak
GÜNDEM
ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak

Başkan sahadaki hiçbir şeyi anlayamamış

Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklaması ile, ABD Başkanının aslında sahada gerçekleşen hiçbir şeyi anlayamamış olduğun söyleyen Mcgurk "ABD DAEŞ tutuklarını elinde bulundurmuyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye yakın zamanda harekete geçecek"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

McGruk istifa etti
DÜNYA
McGruk istifa etti

Trump McGurk’u çizdi: Tanımam şov yapıyor
DÜNYA
Trump McGurk’u çizdi: Tanımam şov yapıyor

ABD'nin DEAŞ özel temsilcisi ve PKK'lı teröristlerin hamisi Brett McGurk Aralık ayında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa etmişti.

ABDnin çekilme süreci başlamış vaziyette

ABD'nin çekilme süreci başlamış vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Kandile nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı.
PKKnınkökünü kazıyacağız

PKK'nın
kökünü kazıyacağız

Operasyon için Türkiye'den talimat bekliyorlar.
Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması.
Yerel kaynaklar: <br>ABD çekiliyor

Yerel kaynaklar:
ABD çekiliyor

​Türkiye sınırından güneye hareket eden ABD konvoyu görüntülendi.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonunu.
Müslümanların <br>ortak tarihi

Müslümanların
ortak tarihi

​Paralı askerlere inat ön saflarda savaştılar.
Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu desteklemeyeceğiz.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

'4 Büyükler'den sadece bir isim kadroya girebildi.
Türkiye'nin<br> kimsenin toprağında gözü yok

Türkiye'nin
kimsenin toprağında gözü yok

İbrahim Kalın: Güvenli bölge operasyonun iki amacı var.
PYD yanlısı <br>Mcgurk çıldırdı

PYD yanlısı
Mcgurk çıldırdı

Twiter'dan ateş püskürdü.
Tren ve posta<br> ücretlerine zam

Tren ve posta
ücretlerine zam

​Bugünden itibaren yüzde 20 zamlı uygulanacak.
Mahsur kalan <br>3 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan
3 kişi kurtarıldı

​Rize ve Artvin'i sel ve heyelan vurdu.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den bir çok il için sağanak uyarısı.
Daha yapacak<br> çok şey var

Daha yapacak
çok şey var

Erdoğan toplantıda fitne konusunda uyardı.
Devlet ve<br>annen arkanda

Devlet ve
annen arkanda

​HDP binası önündeki evlat nöbetinde 34. gün geride kaldı​.
Skandal değil açıkça tehdit

Skandal değil açıkça tehdit

​MHP liderine yapılan tehdit Ankara'yı ayağa kaldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.