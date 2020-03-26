ABD basını korona tedbiri olarak Peygamber Efendimizin sözünü örnek gösterdi

Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbirlerin başında hijyen kurallarına uymak geliyor.

ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi.

HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ

Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed" ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 00:59 ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia eden Türkmen vatandaş yaşadığı mağduriyeti anlattı ABD' de yaşayan Iraklı Türkmen vatandaş koronavirüslü olduğunu iddia ederek yaşadığı zorlukları anlattı. Yayınlanan görüntülerde hastanede tedavi altında olduğu görülen vatandaşın, ''Hastaneler bende virüs olduğunu biliyordu. Hiç bir hastane beni kabul etmedi. Bana 'evde bekle' dediler. Evde nefes alamaz hale geldim'' sözleri izleyenleri şok etti. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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KARANTİNA TAVSİYESİ

Hz. Muhammed'in, koronavirüs gibi ölümcül hastalıkları önlemek ve bu gibi salgınlarla mücadele etme konusunda sağlıklı tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İslam Peygamberi'nin, salgın hastalık riskine karşı, ashabına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çektiği ifade edildi.

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"BİR YERDE VEBA SALGINI DUYARSANIZ..."

Newsweek'in haberinde Hz. Muhammed'in konuyla ilgili, "Bir yerde veba salgını duyarsanız, oraya girmeyin; ama veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisi okurlarla paylaşıldı.

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"BULAŞICI HASTALIĞI OLANLAR..."

Hz. Muhammed'in tavsiyelerinin sıralandığı yazıda, Peygamber'in, "Bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır" önerisine yer verildi.

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