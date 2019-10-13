ABD basını: Trump'ın tutarsız politikası müttefiklerin güvenini sarstı

ABD merkezli New York Times gazetesi (NYT), "Trump'ın Orta Doğu'daki tutarsız politika değişiklikleri ABD müttefiklerinin güvenini sarsıyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

David Kirkpatrick, David Halbfinger ve Ben Hubbard imzalı analizde Orta Doğu'daki müttefiklerinin, önemli konularda ABD'nin pozisyonunun ne olduğu ve ABD'nin o pozisyonu ne kadar sürdüreceği konusunda kafa karışıklığı yaşadığı aktarıldı.

Gazeteye konuşan Irak'ın eski ulusal güvenlik danışmanlarından Muvaffak el Rubai eskiden ABD'li siyasetçilerin niyetleri konusunda açık olduğunu fakat Trump'ın, "Tamamen duygularıyla hareket ettiğini ve tahmin edilemez olduğunu" söyledi.

Amerikalılar için dostluklar harcanabilir şeylerdir

Rubai, "Amerikalılar için dostluklar harcanabilir şeylerdir. Siz Amerikalılara ihtiyaç duyduğunuzda onlar en yakın çıkış kapısını ararlar. Arkanızı döndüğünüzde çoktan gitmiş olurlar" dedi.

NYT Trump'ın Suriye konusundaki politika değişikliklerine örnek olarak Aralık 2018'de ülkedeki 2 bin askeri geri çekeceğini açıklayıp sonra bundan vazgeçmesini, Suriye'nin bir kimyasal silah kullanmasının ardından ülkeye roket saldırısı düzenleyip ikinci kimyasal silah saldırının ardından hiçbir şey yapmamasını ve son olarak ülkenin kuzeyindeki askerlerini çekerek Türkiye'nin operasyonunun önünü açmasını gösterdi.

Tutarsızlıklarla dolu

Gazeteye göre Trump'ın İran politikası da tutarsızlıklarla dolu ve bu durum ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin güvenini sarsarken Rusya ve diğer bölgesel güçlerin Orta Doğu'da daha etkin olmasına olanak sağlıyor.

NYT'ye konuşan Londra'daki Royal United Services Institute araştırmacısı Michael Stephens "Bölge kaosta çünkü hegemonik güç ne yapmak istediğini bilmiyor, bu yüzden diğerleri de ne yapacaklarına karar veremiyor. Kimse sıradaki hamlenin ne olacağını bilemiyor. Donald Trump ateşe benzin döktü ve hepimizin aklını karıştırdı." ifadelerini kullanıyor.