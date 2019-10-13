Dünya ABD basını Trumpın tutarsız politikası müttefiklerin güvenini sarstı
AMERİKA

ABD basını: Trump'ın tutarsız politikası müttefiklerin güvenini sarstı

ABD'li New York Times gazetesinde yayınlanan bir analizde Trump'ın tutarsız politika değişiklerinin, ülkenin müttefikleri arasında güveni sarstığı ifade edildi.Gazeteye konuşan analistler Trump'ın tamamen duygularıyla hareket ettiğini ve öngörülemez olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD merkezli New York Times gazetesi (NYT), "Trump'ın Orta Doğu'daki tutarsız politika değişiklikleri ABD müttefiklerinin güvenini sarsıyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

David Kirkpatrick, David Halbfinger ve Ben Hubbard imzalı analizde Orta Doğu'daki müttefiklerinin, önemli konularda ABD'nin pozisyonunun ne olduğu ve ABD'nin o pozisyonu ne kadar sürdüreceği konusunda kafa karışıklığı yaşadığı aktarıldı.

Gazeteye konuşan Irak'ın eski ulusal güvenlik danışmanlarından Muvaffak el Rubai eskiden ABD'li siyasetçilerin niyetleri konusunda açık olduğunu fakat Trump'ın, "Tamamen duygularıyla hareket ettiğini ve tahmin edilemez olduğunu" söyledi.

Amerikalılar için dostluklar harcanabilir şeylerdir

Rubai, "Amerikalılar için dostluklar harcanabilir şeylerdir. Siz Amerikalılara ihtiyaç duyduğunuzda onlar en yakın çıkış kapısını ararlar. Arkanızı döndüğünüzde çoktan gitmiş olurlar" dedi.

NYT Trump'ın Suriye konusundaki politika değişikliklerine örnek olarak Aralık 2018'de ülkedeki 2 bin askeri geri çekeceğini açıklayıp sonra bundan vazgeçmesini, Suriye'nin bir kimyasal silah kullanmasının ardından ülkeye roket saldırısı düzenleyip ikinci kimyasal silah saldırının ardından hiçbir şey yapmamasını ve son olarak ülkenin kuzeyindeki askerlerini çekerek Türkiye'nin operasyonunun önünü açmasını gösterdi.

Tutarsızlıklarla dolu

Gazeteye göre Trump'ın İran politikası da tutarsızlıklarla dolu ve bu durum ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin güvenini sarsarken Rusya ve diğer bölgesel güçlerin Orta Doğu'da daha etkin olmasına olanak sağlıyor.

NYT'ye konuşan Londra'daki Royal United Services Institute araştırmacısı Michael Stephens "Bölge kaosta çünkü hegemonik güç ne yapmak istediğini bilmiyor, bu yüzden diğerleri de ne yapacaklarına karar veremiyor. Kimse sıradaki hamlenin ne olacağını bilemiyor. Donald Trump ateşe benzin döktü ve hepimizin aklını karıştırdı." ifadelerini kullanıyor.

Türk Bayraklı konvoylarla kutluyorlar

Türk Bayraklı konvoylarla kutluyorlar

​“En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla Akçakale'yi turluyorlar.
DEAŞlıları silahlandırdılar!

DEAŞ'lıları silahlandırdılar!

Tel Abyad'da teslim olan teröristlerle ilgili kritik detay ortaya çıktı.
M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 30-35 km derinliğe inildiğini açıkladı.
Tel Abyad<br> terörden temizlendi

Tel Abyad
terörden temizlendi

TSK ile SMO birlikleri şehirde kontrolü sağladı.
PKK'lılar yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristleri kaçırdı

PKK'lılar yangın çıkartarak DEAŞ'lı teröristleri kaçırdı

​Görgü tanığı PKK'lı teröristlerin planını deşifre etti.
PKK'yı<br>NATO'ya aldınız da<br>haberim mi yok?

PKK'yı
NATO'ya aldınız da
haberim mi yok?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Merkel'i köşeye sıkıştıran zor soru.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan yeni açıklama

​"Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar"
Tedbirleri artırın

Tedbirleri artırın

​Türkiye'den Avrupa'ya PKK eylemi uyarısı.

42 köy <br>PKK'dan kurtarıldı

42 köy
PKK'dan kurtarıldı

​Barış Pınarı'nda teröristlerden temizlenen bölgeler.
Sınıra kurşun<br> geçirmez beton blok

Sınıra kurşun
geçirmez beton blok

​Mehmetçik için 9 tonluk bloklar sınıra taşındı.
24 terörist<br> teslim oldu

24 terörist
teslim oldu

​Barış Pınarı'nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristler görüntülendi.
Tutarsız politikası müttefiklerinin güvenini sarstı

Tutarsız politikası müttefiklerinin güvenini sarstı

​NYT: Trump öngörülemez ve duygularıyla hareket eden bir lider.
Karayılan koalisyon güçlerine yalvardı

Karayılan koalisyon güçlerine yalvardı

Köşeye sıkışan teröristler için koalisyon güçlerine 'hava sahasını kapatın' diye mesaj yolladı.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı

​Bozgun uğrayan YPG/PKK'lı teröristler havanla sivillere saldırıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.