ABD Başkanı Biden bugün Polonya-Ukrayna sınırına gidecek

Biden'ın ziyaretinde NATO'nun doğu kanadına konuşlandırılan ve oldukça güçlendirilmiş ABD 82'nci Hava İndirme Tümeni üyeleri ile görüşmesi bekleniyor.

Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşecek, Polonya'nın Ukrayna'ya gösterdiği destek ve sağladığı insani yardımları için teşekkür edecek.

Biden'ın ziyareti, dün yapılan NATO zirvesinden hemen sonra gerçekleşiyor. NATO üyeleri dün Ukrayna'ya desteğin artarak süreceği mesajını iletti, NATO savunma planlarının harekete geçirildiğini, NATO Mukabele Kuvveti unsurlarını konuşlandırıldığını ve doğu kanadına 40 bin asker yerleştirildiğini belirtti.

İki milyondan fazla kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini düşünülüyor. Başkent Varşova'da yaklaşık 300 bin Ukraynalı bulunuyor.

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