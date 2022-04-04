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Dünya ABD Başkanı Biden Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı

ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı
Biden - Putin

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

BİDEN: "PUTİN BİR SAVAŞ SUÇLUSU"

Söz konusu gelişmelerin ardından bugün bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendirip yargılanması çağrısını yaptı.

Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Zelenskiy katliamların yapıldığı Bucha ve Irpin'de: Bu bir soykırım
DÜNYA
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Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde korkunç görüntüler: 410 sivilin cesedinin bulundu
FOTOĞRAF 29
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev bölgesinde bulunan Bucha, Irpin ve Gostomel’den Rus ordusu geri çekilmişti.
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Söz konusu şehirlerde yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
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Yetkililer, sivillerin bazılarının elleri bağlı bir şekilde infaz edildiğini, kanalizasyon kuyusuna atıldığını ve toplu mezarlara gömüldüğü bildirildi.
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Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamasında, \"Kiev bölgesi bir turizm durağı değil suç mahalli haline gelmiş. Saldırıların ilk gününden bu yana Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivil vatandaşın cesedi çıkarıldı. Aralarından 140 tanesi ben ve diğer uzamanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor. Adliyenin tıp bürosuna sürekli savcılar, uzmanlar, görgü tanıkları geliyor ve DNA örnekleri alınıyor. Bu cehennemi oluşturanları cezalandırmak için olanları belgelemek gerekiyor. Uluslararası mahkemelerde adalet önüne çıkacaklar\" ifadelerini kullandı.
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Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
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Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.
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Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, \"Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli.\" ifadesini kullandı.
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>
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Title
Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde korkunç görüntüler: 410 sivilin cesedinin bulundu
Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 410 sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

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