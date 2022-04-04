ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

BİDEN: "PUTİN BİR SAVAŞ SUÇLUSU"

Söz konusu gelişmelerin ardından bugün bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendirip yargılanması çağrısını yaptı.

Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

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YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

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