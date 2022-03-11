ABD Başkanı Biden tek tek duyurdu: Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımlar devrede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimleri 16'ncı gününde sürüyor. Rus güçleri, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı. İki ülke diplomatları Türkiye'de yaptıkları görüşmeden 'barış' konusunda mutabakata varamasa da insani ihtiyaçlar için kısmi ateşkes kararları alındı.

Rusya'nın işgal saldırılarına ilişkin bugün bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları devreye soktuklarını duyurdu.

"PUTİN'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İÇİN"

Ukrayna halkına desteklerinin her zaman sürdüğünü ve kürsüye gelmeden kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirten Biden, "NATO ve G7 müttefiklerimiz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i daha da köşeye sıkıştırmak ve Ukrayna'ya saldırılarının hesabını sormak için yeni adımlarımızı açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

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"NORMAL TİCARİ İLİŞKİLERİ DE ASKIYA ALIYORUZ"

Biden, ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran, gümrük vergilerini düşüren ve ithalata olanak sağlayan "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü Rusya'dan geri çektiklerine işaret ederek, Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya aldıklarını belirtti.

ABD ile Rusya arasındaki ticaretin de "Daimi Normal Ticari İlişkiler (PNTR)" olarak adlandırıldığına işaret eden Biden, "PNTR'ı kaldırarak, Rusya'nın ABD ile ticaret yapmasını zorlaştıracağız." dedi.

Kongrenin birçok konuda ayrıştığını ancak Ukrayna'ya destek için birleştiğini belirten Biden, PNTR'ın kaldırılmasına yönelik hazırlanacak yasa tasarısını imzalamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

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RUSYA'YA İTHALAT YASAĞI

Biden, "Ayrıca Rus ekonomisinin imzası niteliğinde olan deniz ürünleri, votka ve pırlanta dahil belirli ürünlerin ithalatını yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

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Putin'i köşeye sıkıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Biden, G7 ülkelerinin Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan da borç almasını engellemek için çalıştığını kaydetti.

TİCARET HACMİ YÜZDE 66 ARTMIŞTI

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 2021’de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 artışla 36,1 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin Rusya’ya ihracatı geçen yıl 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ülkeden ithalatı 29,7 milyar doları buldu.

ABD'nin Rusya’ya karşı ticaret açığı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 94,3 artarak 23,3 milyar dolara ulaşması dikkati çekti.

Ticaret Temsilciliği verilerine göre ise ABD’nin Rusya’ya 2019’da en çok ihraç ettiği ürünler arasında makineler, uçaklar, araçlar, optik ve tıbbi aletler ile elektrikli makineler yer alıyor.

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Aynı dönemde Rusya’dan en çok ithal edilen ürünler arasında da mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, demir ve çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar bulunuyor.