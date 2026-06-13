ABD Başkanı Trump G7 Zirvesi'nde Hürmüz'ü de ele alacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde liderlerle ekonomik büyüme ve kalkınma, tedarik zinciri dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağı bildirildi.

Trump yönetiminden üst düzey iki yetkili, Trump'ın G7 Zirvesi için Fransa'ya yapacağı seyahat hakkında bilgi verdi.

Trump'ın 15 Haziran'da erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılacağını belirten yetkililer, Fransa'nın Evian-les-Bains şehrinde yapılacak 52. G7 Zirvesi'nde, ekonomik büyüme ve kalkınma, tedarik zinciri dayanıklılığı, yasa dışı göç ve yapay zeka gibi ortak öneme sahip kilit konuların ele alınacağını aktardı.

Yetkililer, zirve marjında Trump'ın ayrıca Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine ikili görüşmeler yapacağı bilgisini paylaştı.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine dair soruya yetkililer, anlaşmada gelinen noktanın "harika ve çok güçlü" olduğunu ancak anlaşmanın ne zaman imzalanacağı ve nasıl ilerleyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

Yetkililer, zirvede müttefiklerle Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarının da ele alınacağına işaret ederek, "İran, Hürmüz Boğazı'nı geçiş ücreti almadan açacak, biz de eş zamanlı ablukayı kaldıracağız. Bir sonraki aşama da boğazın mayınlardan temizlenmesi olacak. Bunu biz yapabiliriz ancak G7 ülkelerinin de gönüllü olarak üstlenebilecekleri çok büyük kapasitesi var." ifadelerini kullandı.

NATO'da yük paylaşımına ilişkin soruları da yanıtlayan yetkililer, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni işaret ederek, ittifaka ilişkin birçok konunun burada ele alınacağını belirtti.

Yetkililer, "NATO'da devam eden bazı yük kaydırmalarından çok memnunuz ve daha fazlasını görmemiz gerekiyor. NATO'nun özellikle de 21. yüzyıl için güncellenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, G7 Zirvesi'nin 17 Haziran'da sona ermesinin ardından aynı gün öğleden sonra ABD'ye dönmesi bekleniyor.



