ABD Biden'ın gafları için çareyi buldu

ABD'de Başkan Joe Biden 'ın kötüleşen sağlık durumu ve adaylıktan çekilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar devam ediyor.





Biden'ın son olarak Parkinson hastalığı olduğu ve Beyaz Saray'a bu yıl içinde 8 kez bu alanla ilgili doktor ziyaretlerinin olduğu iddia edilmişti.





NATO Zirvesi hazırlıkları sürerken Biden'ın yeni bir gaf yapmasından korkuluyor...





Axios sitesi Biden'ın önemli etkinliklerde nasıl yönlendirildiğine dair bir haber yayınladı.





Beyaz Saray'ın çalışanlara gönderdiği bir etkinlik şablonuna göre, Başkan Biden'ın etkinlik çalışanları, kürsüye giden yolunun ayrıntılı olarak gösterildiği büyük puntolu ve fotoğraflı kısa bir belge hazırlıyor.









Bir kopyası Axios tarafından elde edilen şablonlardan biri kısa ve basitti; her sayfada etkinlik alanının büyük bir resmi ve "Podyumdan görünüm" ve "Seyircilerden görünüm" gibi büyük metinler yer alıyordu. Beş sayfalık belgede, iki ayrı sayfada "Kürsüye yürüyüş"ün resimleri yer alıyor.









Kaynaklar Axios'a, Biden yönetimindeki diğer önemli isimlerin de onun hareketlerini planlamak için benzer yöntemler kullandığını söyledi.





Daha önce Biden'ın elinde yapması gerekenleri yazan bir başka kart da böyle görüntülenmişti.















