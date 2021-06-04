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AMERİKA

ABD Dışişleri: İsrail'e güçlü desteğimiz devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İsrail'de kim hükümet olursa olsun ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğini söyledi. Price, "İsrail'e olan sarsılmaz ve güçlü desteğimiz devam edecektir" ifadesini kullandı. ABD'nin İsrail'e acil ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri: İsraile güçlü desteğimiz devam edecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, İsrail'deki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ve İsrail arasındaki iş birliğinin kesintisiz devamının önemli olduğunu belirten Price, "Hükümet kurulmasıyla ilgili her ne olursa olsun İsrail'e olan sarsılmaz ve güçlü desteğimiz devam edecektir" ifadesini kullandı.

İsrail'e 1 milyar dolarlık yardım

İsrail'in ABD'den acil ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım istemek üzere olduğunun hatırlatılması üzerine Price, söz konusu sürecin devam ettiğini ve ABD'nin bu yardımı yapmaya hazır olacağını belirtti.

Demir Kubbe sistemine destek

Price, ABD'nin Demir Kubbe sisteminin bu sistemin fonksiyonel şekilde işlemesi konusunda İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

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