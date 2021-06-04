ABD Dışişleri: İsrail'e güçlü desteğimiz devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, İsrail'deki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ve İsrail arasındaki iş birliğinin kesintisiz devamının önemli olduğunu belirten Price, "Hükümet kurulmasıyla ilgili her ne olursa olsun İsrail'e olan sarsılmaz ve güçlü desteğimiz devam edecektir" ifadesini kullandı.

İsrail'e 1 milyar dolarlık yardım

İsrail'in ABD'den acil ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım istemek üzere olduğunun hatırlatılması üzerine Price, söz konusu sürecin devam ettiğini ve ABD'nin bu yardımı yapmaya hazır olacağını belirtti.

Demir Kubbe sistemine destek

Price, ABD'nin Demir Kubbe sisteminin bu sistemin fonksiyonel şekilde işlemesi konusunda İsrail'e her türlü desteği vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

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