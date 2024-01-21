ABD dünya ekonomisini zora soktu

Terör devleti İsrail’in Gazze soykırımına tepki olarak Kızıldeniz’den geçen gemileri hedef alan Husiler, geçtiğimiz hafta ABD ve İngiltere’nin hedefi olmuştu. Washington’ın bölgede savaş kartını seçmesi, Mısır ve Yemen gibi bölge ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkilerken, Avrupa’ya petrol tedarikini de olumsuz etkiledi. ABD’nin saldırılarıyla Kızıldeniz’de artan tansiyon, dünya çapında konteyner taşımacılığı fiyatlarında da önemli artışa yol açtı.

Yarı yarıya düştü

Belçika merkezli Kpler kuruluşunun verilerine göre Orta Doğu’dan Avrupa’ya giden petrolün oranında neredeyse yarı yarıya bir azalma meydana geldi. Aksa Tufanı Operasyonu’nun başladığı 7 Ekim’de Orta Doğu’dan Avrupa’ya giden günlük 1,07 milyon varil petrole karşılık bu oran aralık ayında günlük 570 bine kadar düştü. Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı yoluyla geçen petrol gemileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Avrupa için daha da önemli hale geldi. Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan Avrupa, dünya Brent petrolünün üçte birini sağlayan Orta Doğu petrolüne daha da bağımlı hale geldi.

LNG geçişi durdu

Kızıldeniz’deki gerilim sadece petrol değil, LNG piyasasını da etkiledi. Gözlemci kuruluşların verilerine göre savaştan önce günlük ortalama 2-3 gemi Kızıldeniz’den geçerken, yükselen tansiyon nedeniyle şu abnda hiçbir LNG gemisinin Kızıldeniz’e girmediği bildirildi.

Mısır ekonomisi ‘negatif’e döndü

ABD’nin gerilimi yükselten hamleleri, Orta Doğu’yu da olumsuz etkiliyor. Derecelendirme kuruluşu Moody’s, Husi saldırılarının, Mısır ekonomisi için önemli olan Kızıldeniz’deki trafik hacminde düşüşe yol açması nedeniyle Kahire’nin kredi görünümünü “durağan”dan “negatif”e düşürdü. Mısırlı yetkililer, ocak ayının başındaki geçiş trafiğinin geçen senenin aydı dönemine göre yüzde 30’luk bir düşüş sergilediğini bildirdiler.

Yemen’i de vurdu

Yıllardır iç savaş ve çatışmalar sonucu tükenmenin eşiğine gelen Yemen ekonomisi son olarak Kızıldeniz’in güneyinde bulunan Babu’l Mendeb Boğazı’ndaki gerginliğin yol açtığı krizle karşı karşıya kaldı. Yemen yetkilileri, Riyad’da düzenlenen bir ekonomi toplantısında “Yemen hükümetinin, Husilerin petrol tesislerine ve uluslararası nakliye hatlarına yönelik saldırıları nedeniyle büyük bir mali baskısıyla karşı karşıya olduğunu” belirtti.

Yine Husileri vurdu

Kızıldeniz’de durumun kötüleşmesine karşın ABD’nin Yemen’deki Husilere karşı saldırıları da sürüyor. ABD kuvvetlerinin, Yemen’de Husilere ait gemisavar balistik füze rampalarına 3 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, söz konusu saldırıların “savunma amaçlı” olduğunu savunarak, ilgili füze rampalarının ateşlenmeye hazır konumda olduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta saldırılara protesto

Husileri vuran İngiliz Hava Kuvvetleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) üsleri kullanması, halkta tepkiye neden oldu. Akrotiri bölgesinde bulunan üslerin kullanımı nedeniyle topraklarının hedef haline gelebileceğini söyleyen aktivistler, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı. GKRY hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise İngiltere’nin Kıbrıslı yetkilileri tesislerdeki faaliyetler hakkında bilgilendirmek zorunda olmadığını ima ederek, GKRY’nin herhangi bir askeri operasyona dahil olmadığını söylemekle yetindi.







