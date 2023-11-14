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Dünya

ABD: Gazze'deki hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin "Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." dedi.

07:48 - 14/11/2023 Salı
AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.


İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Sullivan, "Hastaneler korunmalı ve etkin bir şekilde çalışabilmelidir ki hastalara bakım verilebilsin. Bakımın devamını sağlamak için de insanların bir hastaneden başka bir hastaneye tahliye edilirken, tahliye yollarının güvenli olması gerekir." ifadelerini kullandı.


"Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." diyen Sullivan, İsrail'in kendilerine, "hastanelerden ayrılan insanlar için tahliye yollarının bulunduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini söylediğini" aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesine de değinen Sullivan, iki liderin, "açık iletişim hatlarını güçlendirmenin önemini ve rekabetin çatışmaya dönüşmemesi gibi ilişkilerin temel unsurlarından bazılarını tartışacaklarını" belirtti.

Devlet Başkanı Şi'nin Biden'ın davetiyle, Çin-ABD zirve buluşması ve 30. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı için 14-17 Kasım'da San Francisco şehrini ziyaret edeceği bildirilmişti.


İki liderin, 15 Kasım'da San Francisco şehrinde bir araya geleceği açıklanmıştı.

Şi'nin ziyareti, ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin getirdiği gerilimlerin yanında diyalog arayışlarının arttığı bir dönemde kritik önem taşıyor.


Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne ise Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

#ABD
#ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
#Çin
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