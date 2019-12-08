ABD-Hafter arasında Rusya krizi

ABD'nin Libya'da darbeci Halife Hafter ile arasındaki Rusya anlaşmazlığı giderek büyüyor. ABD ordusu, geçtiğimiz ay Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında kaybedilen insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

KİME AİT OLDUĞUNU BİLMİYORLARDI

ABD'nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay başkent Trablus'un yakınlarındaki Tarhune'de kaybedilen insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin "Rus milisler ya da Hafter güçleri" tarafından kullanıldığı aktarıldı. AFRICOM Komutanı Stephen Townsend, hava savunma operatörlerinin İHA'yı vurmadan önce ABD'ye ait olduğunu bilmediğini söyledi.

HAFTER İADE ETMİYOR

ABD ordusu ayrıca, İHA'nın enkazını talep ediyor. Ancak Hafter milisleri İHA'nın kime ait olduğunu bildikleri halde enkazı vermeyi reddettiğini savunuyor. Townsend, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ancak şu anda kime ait olduğunu kesinlikle biliyorlar ve geri vermeyi reddediyorlar. Nereye düştüğünü bilmediklerini söylüyorlar ancak biz bunları yemeyiz" ifadelerini kullandı. Libya'da, Hafter'in en büyük destekçilerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği Rus yapımı Pantsir S1 hava sistemi bulunuyor.

MOSKOVA'YI BIRAK BİZİMLE ÇALIŞ

Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'u işgal etmek üzere uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yönelik başlattığı operasyona ABD kurumları tarafsız kalsa da, ABD Başkanı Donald Trump, Hafter'i arayarak destek niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Son dönemde Libya'da darbeci Hafter saflarındaki Rus paralı askerlerin arttığına ilişkin haberler ise ABD'nin Libya'ya yönelik tavrında değişikliğe neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Rus paralı askerlerinin' varlığından bahsederek, Hafter'in Trablus'a yönelik saldırısını bir an önce sonlandırması çağrısı yapmıştı. Bununla da yetinmeyen Washington yönetimi, Pentagon yetkililerinin de katıldığı bir toplantıda Hafter ile masaya oturmuştu. Kritik zirvede, Hafter'den Moskova ile ilişkilerini sonlandırması ve Washington ile çalışması talep edilmişti.

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UMH kanıt topluyor

Hafter'in safında savaşan Rus askerleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Trablus'ta Hafter'in safında savaşan Rus paralı askerlere ilişkin çalışma yaptıklarını açıkladı. The Associated Press haber ajansına konuşan Mişri, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Libya'da 600 ila 800 Rus paralı askeri bulunduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Mişri, "UMH, 600-800 Rus savaşçısının Libya'da olduğunu belgeledi ve Rus hükümetine sunmak için isim bilgilerini listeliyor" ifadelerini kullandı. Bütün kanıtlar toplanınca UMH'dan üst düzey yetkililerin Rusya'ya dosyayı sunmak için bir ziyarette bulunabileceğini kaydeden Mişri, elde edilen uçuş kayıtlarının, Rus paralı askerlerin Libya'ya geliş rotalarına dair de bilgi içerdiğini aktardı. Mişri, paralı askerlerin Suriye üzerinden Mısır'a geçtiklerini, oradan Ürdün'e ve son olarak da Hafter kontrolündeki Bingazi'ye geldiklerini belirtti.