ABD İHA’ları muhalif komutanı öldürdü

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Saddam el-Musa
Suriye’nin El-Bab şehri yakınlarında Ahraru’ş Şam komutanı “Saddam el-Musa” lakaplı Ebu Uday Olan’ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İnsanız hava uçağı (İHA) tarafından Hades köyündeki evine füze atılması sonucu ölen Saddam el-Musa, Ahraru’ş Şam’ın doğu bölgesi yapılanmasının komutanlarından biriydi. Yapılanmanın asker sayısının, yaklaşık iki bin kişiden oluştuğu öğrenildi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Bazı yerel kaynaklar saldırıyı PKK/YPG’ye destek veren ABD’nin insansız hava araçlarının gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak ABD kaynakları konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Amerikan’ın DEAŞ’a yönelik operasyonlarının bir parçası olması ihtimalini değerlendiren uzmanlar, ABD’nin bu operasyonlarla, terör örgütü YPG’nin zarar görmemesi gerektiği mesajını vermeye çalıştığını öne sürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak toprakları üzerinden 100’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi. Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel-Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100’e yakın araçtan oluşan konvoylarda, zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.