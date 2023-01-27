ABD İHA’ları muhalif komutanı öldürdü

Suriye’nin El-Bab şehri yakınlarında Ahraru’ş Şam komutanı “Saddam el-Musa” lakaplı Ebu Uday Olan’ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İnsanız hava uçağı (İHA) tarafından Hades köyündeki evine füze atılması sonucu ölen Saddam el-Musa, Ahraru’ş Şam’ın doğu bölgesi yapılanmasının komutanlarından biriydi. Yapılanmanın asker sayısının, yaklaşık iki bin kişiden oluştuğu öğrenildi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Bazı yerel kaynaklar saldırıyı PKK/YPG’ye destek veren ABD’nin insansız hava araçlarının gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak ABD kaynakları konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Amerikan’ın DEAŞ’a yönelik operasyonlarının bir parçası olması ihtimalini değerlendiren uzmanlar, ABD’nin bu operasyonlarla, terör örgütü YPG’nin zarar görmemesi gerektiği mesajını vermeye çalıştığını öne sürüyor.