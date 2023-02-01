|
Dünya

ABD ile Rusya arasında START gerginliği

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı Yeni START Antlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı. Rusya'nın kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerini reddetmesinin nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ettiği belirtildi.

15:56 . 1/02/2023 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Washington - Moskova hattındaki gerginlik birçok alanda kendini gösteriyor. İkili ilişkilerin gündemi bu kez, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması.


Yeni START olarak da adlandırılan antlaşma, iki ülke arasındaki kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı antlaşma kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermemekle suçluyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tutumunun oluşturduğu problemlere dikkati çekti. Bu durumun, Washington'un antlaşma kapsamındaki haklarını kullanmasını engellediği vurgulandı.


"Moskova, ABD-Rusya karşılıklı nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ediyor" denildi. Moskova'nın, İkili Danışma Komisyonunun toplantısına katılma yükümlülüğünü yerine getirmediği de belirtildi.


YENİ START ANTLAŞMASI


ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991, Rusya Federasyonu ile de 1993'te imzaladığı START 1 ve START 2'nin devamı niteliğinde.


2010 yılında imzalanan yeni START Antlaşması, Rusya ve ABD'nin konuşlandırdığı stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını bin 550 ile sınırlandırıyor.


Yeni START, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma.


Antlaşma, 5 Şubat 2021'de 5 yıllığına uzatılmıştı.

#ABD
#Rusya
#Start
1 saat önce
default-profile-img
ABD ile Rusya arasında START gerginliği
Türkiye'nin altın rezervi 542 ton ile rekor seviyede
Türkiye’den Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi’ne yardım
İsrail'den Rusya'yı kızdıracak karar: Ukrayna'ya 'Demir Kubbe' gönderme planı
Amir Hadziahmetovic Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı
EYT sonrası emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.