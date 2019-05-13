ABD 'İran tehdidini' Rusya ile görüşecek ABD 'İran tehdidini' Rusya ile görüşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi'ye hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu kentten önce Brüksel'de "İran tehdidine" ilişkin görüşmeler yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Bakan Pompeo, Brüksel'de İran'ın son tehdit edici eylemlerini ve açıklamalarını görüşmek üzere Avrupa müttefiklerimiz ile bir araya gelecek" dedi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2019, 18:37 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2019, 18:40 AA