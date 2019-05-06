ABD İran'a uçak gemisi ile gözdağı verdi ABD İran'a uçak gemisi ile gözdağı verdi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2019, 10:11 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2019, 10:16 AA