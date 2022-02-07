Dünya ABD işgal senaryosu da yazdı
AMERİKA

ABD işgal senaryosu da yazdı

Rusya-Ukrayna krizinde yangına körükle giden ABD, bu kez “işgal senaryosu” yazdı. ABD medyasına ismi açıklanmayan yetkililerce sızdırılan senaryoya göre Rusya, Şubat ortasına kadar 150 bin askerini sınıra yığacak. Savaşta 50 bin sivil hayatını kaybedecek ve 5 milyon Ukraynalı sığınmacı olacak. Rusya 48 saat içinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirebilir ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i devirebilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD işgal senaryosu da yazdı
Ukrayna ordusu, savaş ihtimaline karşı başkent Kiev’de sivillere tahta silahlarla temel askeri eğitim veriyor.

ABD, Ukrayna iddialarında bir adım daha ileri giderek, Rusya’nın olası işgalin senaryosunu da kendisi yazdı. Amerikan medyasına adı belirtilmeyen yetkililer tarafından sızdırılan senaryoda, Rusya’nın iki günde başkent Kiev’e gireceği, 50 bin sivilin hayatını kaybedeceği ve 5 milyon Ukraynalı’nın sığınmacı olacağı iddia edildi. Rusya, kanlı senaryoya, “felaket tellallığı” tepkisini gösterdi.

ASKER YIĞINAĞI YÜZDE 70’E ULAŞTI

  • Ukrayna geriliminde olası Rus işgalini gündemde tutmak için her gün yeni bir iddiayı öne süren ABD, şimdi de işgal senaryosunu dolaşıma soktu. Amerikan Washington Post ve New York Times gazetelerinde ismi belirtilmeyen Amerikan istihbarat birimlerinden kişilere dayandırılan haberlerde, Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgali için gerekli birliklerin yüzde 70’ini sınırda konuşlandırdığı savunuldu. ABD istihbarat teşkilatlarının açıklamasına göre Rusya 110 bin askeri Ukrayna sınırına gönderdi. ABD’li siyasetçiler ve Avrupa’daki müttefik ülkeler ile paylaşıldığı belirtilen istihbarat raporunda olası Rus işgalinde 5 milyon Ukraynalının da sığınmacı durumuna düşeceği iddia edildi. Amerikalı yetkililer Rusya-Ukrayna sınırında asker konuşlandırmanın bu hızla gitmesi halinde Şubat ortasına kadar 150 bin Rus askerinin işgal için hazır edilebileceğini kaydediyor.

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48 SAATTE KİEV’E GİRER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bütün seçenekleri açık bırakmak istediğini belirten yetkililere göre Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesiyle sınırlı kısmi bir işgal olabileceği gibi Rusya’nın ülkeyi kapsamlı bir biçimde işgal etmesi de mümkün. Bunun yanısıra olası bir işgalde Rusya’nın 48 saat içinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirebileceği ve Devlet Başkanı Volodoimir Zelenskiy’i devirebileceği tahmin ediliyor.

50 BİN SİVİL HAYATINI KAYBEDECEK

  • Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ABD yönetimi olası bir işgalde Ukrayna’da onbinlerce sivilin öleceğini tahmin ediyor. New York Times gazetesine konuşan üst düzey Amerikan hükümet temsilcileri Rusya’nın işgale girişmesi halinde Ukrayna’da 25-50 bin sivilin öleceğini açıkladı. Ukrayna ordusundan 25 bine yakın askerin Rus ordusundan ise 10 bin askerin ölebileceği tahmini yapıldı.

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AVRUPA’YA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Amerikalı yetkililere göre Rusya’nın olası işgali Ukrayna’dan bir sığınmacı akınına da yol açabilir ve beş milyon insan başta Polonya olmak üzere başka ülkelere sığınma girişiminde bulunabilir. Sığınmacı akını senaryosunun Rusya’ya karşı ayak sürüyen Avrupa ülkelerine üstü kapalı bir tehdit olabileceği değerlendirildi.

FELAKET TELLALLIĞI

  • ABD’nin “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde 50 bin kişi ölebilir” iddiasına Rusya’dan tepki geldi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polanski, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Delilik ve felaket tellallığı sürüyor. Peki ya biz ABD, Londra’yı bir hafta içinde işgal edip 300 bin sivilin ölümüne neden olabilir deseydik? Bunların hepsini paylaşmayacağımız istihbarat kaynaklarına dayandırıyoruz. Bu Amerikalı ve İngilizlere doğru gelir miydi? Ruslar ve Ukraynalılar için de bu yanlış bir şey” ifadelerini kullandı.

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Asıl onlar bizden korksun

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD’nin açıklamalarına atıfta bulunarak, ülkesi hakkında yayılan “kıyamet senaryolarına” kulak asılmaması gerektiğini söyledi. Kuleba, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün Ukrayna’nın güçlü bir ordusu, benzeri görülmemiş uluslararası desteği ve Ukraynalıların ülkelerine olan inancı var. Düşman bizden korkmalı, biz onlardan değil” dedi.

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